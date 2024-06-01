شكرا لقرائتكم خبر عن طبلة الست على مسرح ساقية الصاوى.. 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

‎وقالت سها محمد مؤسسة فرقة "طبلة الست"، فى أحد اللقاءات إن هناك تطورات كثيرة حدثت للفرقة خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 واحدة تشارك فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرنا لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركنا فى مهرجان الطبول والساقية والأوبرا.