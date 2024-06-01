شكرا لقرائتكم خبر عن باليه جيزيل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.. 27 و28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية عرض الباليه الشهير جيزيل على المسرح الكبير لمدة ليلتين متتاليتين بنهاية شهر يونيو وهما الخميس والجمعة الموافقين27 و28، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

‎تقوم فكرة باليه جيزيل على أسطورة ألمانية في البلاد السلافية تحكي أن هناك رقصة ليلية معروفة باسم (الويليس) ترقص أرواح صبايا عذارى كن مخطوبات ولكن لسوء الحظ وافتهن المنية ليلة زفافهن، وبالرغم من مغادرتهن الحياة فإن أرواحهن الشابة مازالت متعطشة للرقص الذي حرمهن منه القدر، فيخرجن من قبورهن في الليالي المُقمرة إلى وادي الصمت.

‎باليه جيزيل رحلة بين الحياة والموت، وملحمة تراجيدية تتنقل بنا بين الواقع والخيال في سيمفونية موسيقية رائعة وأداء حركي بالغ الدقة.

باليه جيزيل هي قصة حب رومانسية تجمع بين الواقع والخيال وتتعرض لقضية الصراع الطبقي بين النبلاء والبسطاء في المجتمع الأوروبي، ووضع موسيقى العرض الموسيقار الفرنسي أدولف آدم، والذي يعتبر هذا العرض هو أهم أعماله بالرغم من تقديمه أكثر من 50 عرضًا بين الأوبرا والباليه.