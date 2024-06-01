سعد الصغير يعزي محمود الليثي في وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدم المطرب سعد الصغير، العزاء للمطرب محمود الليثي في وفاة والدته.

وكتب سعد، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء والدوام لله، انتقلت إلى رحمة الله والدة النجم محمود الليثي والنجم حمادة الليثي إنا لله وإنا إليه راجعون.. ألف رحمة ونور تنزل على قبرك يا أمي في الجنة باذن الله"

وكان المطرب محمود الليثي، أعلن عن وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، ظهر اليوم الجمعة 31 مايو.

وكتب الليثي: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

وتعرضت والدة محمود الليثي لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لأحد المستشفيات.

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