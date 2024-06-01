شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة كامل تكشف عن أسباب نجوميتها في لقاء نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت فنانة لها طلة مميزة، تمتلك موهبة كبيرة جعلتها تتربع في قلوب جمهورها، هي الفنانة الراحلة مديحة كامل التي كشفت عن عدة أسرار خلال لقاء نادر لها تمت إذاعته بعد خوضها تجربة التمثيل لمدة خمس سنوات وقالت كامل خلال اللقاء: قدمت الكثير من الأعمال خلال الخمس سنوات الأولى من مشوارى الفني لأن أي فنان في بداية مشواره لابد من الإنتشار كي يعرفه الجمهور، ومن المؤكد أن مرحلة الإنتشار تجعلنا نقبل أعمال بها بعض الإسفاف ولكن نحن الشرقيين بطبعنا شعب عاطفي لابد أن تكون قريب منه دائمًا.

وتابعت كامل: والآن وبعد مرور خمس أعوام أنتهت بالنسبة لي فترة الانتشار وبدأت فترة الاختيار، فأختار حاليًا أعمالي بدقة، ومؤهلات نجاح أي فنان تكون إما موهبة كبيرة تظهر مع أول فيلم يقدمه وهذا صعب لأن أول عمل دائما لا يستطيع الفنان أن يظهر فيه موهبته كاملة، والمؤهل الثاني هو الجمال فأول شيء يلفت النظر في النجمة هو جمالها .

وأكدت مديحة كامل أنها لا ترى نفسها جميلة ولكن مقومات نجاحها كانت عدة أشياء منها الموهبة والثقافة وحب العمل بشكل كبير ، وتابعت الوصول للقمة في الفن يلزمه ذكاء كبير كي تصل بطريقة تحترم فيها نفسك طيلة العمر، وكي أحتفظ بالقمة لابد أن أحتفظ بذكائي وكي أحتفظ بذكائي لابد أن يتوقف قلبي عن الحب لأن الذكاء والحب لا يجتمعان معي.