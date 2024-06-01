شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السعيد منسي بعد حصوله على جائزة إبداع: شباب الجامعات مصدر إلهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج المسرحي السعيد منسي عن سعادته لحصوله علي جائزة أفضل عرض عن مسرحية "النور" لجامعة الدلتا بمسابقة إبداع لشباب الجامعات في موسمها 12، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وقال منسي لـ"الخليج 365": مسرحية النور هي عن رواية نقطة نور لبهاء طاهر، وقد لفت انتباهي أثناء قراءة الرواية لتحويلها لمسرحية، وأنا بالمناسبة أعمل على مسرحية الروايات منذ فترة، بأن النور يوجد داخل كل شخص فينا، مهما كان درجة الشر الذي وصل إليها.

وتابع منسي: أي جائزة تكون تكليل لجهود مجموعة كبيرة من المشاركين في العمل، خاصة إذا كانت تلك الجائزة ستأهلهم للعرض في مهرجانات كبرى مثل المهرجان القومي، فشباب الجامعات دائمًا يسعون لأن يرى أعمالهم أكبر عدد ممكن وتلك المهرجانات تتيح لهم تلك الفرصة.

وأكد السعيد منسي أن مهرجان إبداع يتميز بأن إبداع بكر للشباب فتجدنا نعمل مع شباب مليء بالحيوية والطاقة والروح الإيجابية وأنا حققت نجاحات كثيرة من خلال مسرح الجامعة وحصلت علي جائزة القومي عام 2016 من خلال عرض القروش الثلاثة لجامعة طنطا، فمسرح الجامعة هو مصدر الإبداع الحقيقي في مصر، وشباب الجامعات دائماً مايستقذوني لإخراج أفضل ما لدى.