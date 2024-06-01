شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن مكرم عن تعاونه مع الفيشاوي في "بنقدر ظروفك": تجربة ممتعة وعظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج أيمن مكرم عن علاقته بالنجم أحمد الفيشاوي الذي تعاون معه لثاني مرة في فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي يعرض حاليًا خلال دور العرض السينمائية، بعد تعاونها أولاً في فيلم "يوم وليلة".

وقال أيمن مكرم خلال لقائه باليوم السابع: "علاقتي بالفنان أحمد الفيشاوي كويسة بدأت بالفيلم اللي فات وامتدت للفيلم ده، وأنا بقدره وبحترمه جدًا كممثل، وطول الوقت تجربتي مع الفيشاوي تجربة ممتعة وعظيمة".

وعن عودته للأعمال الكوميدية من خلال الفيلم، أشار: "أنا عملته مخصوص عشان يبقى عودة ليا للكوميديا، لأني بدأت كوميدي، فعجبني أعمل فيلم كوميدي من جديد، أنا بحب كل أنواع السينما ولكن بحب أكتر يبقى ليا كل فترة حاجة كوميدي، بكون مستريح أكتر"، مشيرًا إلى أنه يميل أكثر إلى الأعمال الفنية التي تنتمي إلى كوميديا الموقف دون ابتذال.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.