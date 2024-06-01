جنيفر لوبيز تلغي جولتها الصيفية بسبب أمور عائلية عاجلة: “أنا أشعر بحزن شديد”

اتّخذت جنيفر لوبيز القرار الصعب بإلغاء جولتها الصيفية المقبلة “This Is Me… Live” للتركيز على قضاء الوقت مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقرّبين.

وفي بيان صدر على موقعها الإلكتروني، أعربت لوبيز عن أسفها العميق وأوضحت ضرورة اختيارها، مؤكّدة للمعجبين أنها ستعوّضهم في المستقبل.

وكان من المقرر أصلاً أن تمتد جولة لوبيز من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس، بهدف دعم أحدث ألبوماتها “This Is Me…Now”، الذي صدر في شباط/فبراير الفائت. ومع ذلك، فقد أعطت لوبيز الأولوية لحياتها الشخصية على الالتزامات المهنية، فتراجعت خطوة إلى الوراء لتعزيز علاقاتها ورفاهيتها.

تلقت جنيفر لوبيز ردود فعل متباينة بسبب إلغاء جولتها

وعلى الرغم من خيبة الأمل الناجمة عن إلغاء الجولة، فقد أبدى أنصار لوبيز تفهمًا وتعاطفًا مع قرارها.

وسط هذه الفجوة من الجولات، تحتفل لوبيز أيضًا بإصدار فيلمها على منصة نتفليكس، “أطلس”، والذي انطلق عرضه في ٢٤ أيار/مايو الفائت وسرعان ما صعد إلى المركز الأول في خدمة البث المباشر. شاركت لوبيز حماستها مع المعجبين، معربة عن رغبتها في رؤية لوحة إعلانية تروّج لـ “أطلس” شخصيًا، ما يسلط الضوء على تفانيها المستمر في مهنتها على الرغم من التوقّف المؤقّت في خطط جولتها.

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في هذا الوقت، شوهدت جنيفر لوبيز وبن أفليك وهما يمسكان يديهما وسط الأحاديث المستمرة حول توتر علاقتهما. حضر الثنائي حفل تخرّج فيوليت ابنة “بن” وتمّ تصويرهما وهما يتبادلان الحديث خاصة بعدما كشف مصدر انهما يتعاملان مع بعض المشاكل ويريدان إصلاح الأمور بينهما.

ترجمة موقع الخليج 365