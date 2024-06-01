محمد لطفي يروج لفيلم "عصابة الماكس" استعدادًا لعرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل فيلم "عصابة الماكس" الترويج استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشر الفنان محمد لطفي مقطع تشويقي للفيلم المرتقب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلق: "انتظرونا في عيد الأضحى إن شاء الله عصابة الماكس".

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

وكشف الفنان أحمد فهمي بطل فيلم "عصابة المكس" عن انضمام الفنان أحمد السقا الذي سيظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد فهمي كانت بالظهور كضيف شرف بعدد من الأعمال منها مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا، وفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف.

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