شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إعجاب مورجان فريمان بالأذان وترديده له بمسجد خلال زيارته القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الممثل العالمي مورجان فريمان بعيد ميلاده الـ 87 إذ أنه من مواليد عام 1937، وحقق نجاحات كبيرة مع التمثيل من خلال مسيرة فنية هائلة، تحتاج لكتب من أجل شرح أهم وأصعب الأدوار الذى لعبها عجوز هوليوود الأشهر حالياً، لما له من كاريزما مميزة وصوت مميز لا يقل عن طريقته في التمثيل حيث يتلاعب به دائماً لتقديم أصعب الأدوار ووضع بصمة مع كل عمل يظهر فيه.



وبعيداً عن سلسلة الأدوار البارزة الذى لعبها مورجان فريمان نسلط الضوء في عيد ميلاده على حكايته مع الآذان، حينما أتى لزيارة مصر، وردد الأذان خلال فيديو شهير ظل يتردد صداه إلى الآن، ما بين البعض ممن اعتقدوا أنه مسلم، في حين رأى آخرون أن الأمر لا يتعدي الصدفة، حيث كان أمام شيخ في أحد المساجد، وبين الرأيين نرصد حقيقة الأمر وقصة هذا الظهور في السطور التالية.

قصة إعجاب مورجان فريمان بالآذان

الحكاية بدأت من خلال حديث مورجان فريمان خلال إحدى حلقات برنامج «قصة الإله» الذى تم تصويره فى عدة بلدان بشتى أنحاء العالم ومنها مصر، حيث كان مورجان فريمان هو مقدم البرنامج وبمثابة الحكاء الذى يقابل شخصيات مختلفة بكافة البلدان الذى تم تصوير البرنامج فيها.

ومن بين تلك البلاد مصر، وأثناء وجود مورجان فريمان بها، تطرق إلى الحديث عن القرآن والدين الإسلامى، بجانب حديثه عن الآذان فى فيديو عبر عن إعجابه به وطريقة ترديده حينما قام بالسير على خطى المؤذن ؛ ما تسبب فى انتشار الفيديو بشكل كبير، وإشاعة أن نجم هوليود مسلم، وهو الأمر الذى يعتبر إشاعة لم يتحدث عنها النجم مورجان فريمان والذى أعرب أكثر من مرة أنه يكن احتراما للدين الإسلامى فقط شأنه شأن الأديان والثقافات الأخرى