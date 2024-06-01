ماغي بو غصن تخطف القلوب بأحدث إطلالة كاجوال لها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الأنظار بإطلالة كاجوال مميزة للغاية.

وقد إرتدت ماغي سروال من الجينز واسع مع كروب توب باللون الأبيض ومن دون أكمام، مع حذاء صيفي باللون البني.

ومن الناحية الجمالية، تركت ماغي شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها، مع نظارات شمسية باللون الأسود.

وكانت ماغي والكاتبة اللبنانية ندين جابرقد فاجأت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، في كواليس حفلها الذي أحيته في بيروت، وهو الأول لها بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "ع أمل"، ضمن موسم رمضان الفائت.

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