شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار إيمان يوسف لبطولة "انتحار معلن" وتمثيل مصر بمهرجان "آرانيا" فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المخرج مازن الغرباوي الفنانة إيمان يوسف لبطولة العرض المسرحي "انتحار معلن"، تأليف الدكتور سامي الجمعان، وإنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA ، وسيشارك العرض بمهرجان "آرانيا الدولي للمسرح" فى بكين خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو فى مدينة آرانيا بالصين.

الفنانة إيمان يوسف طالبة فى المعهد العالى للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج، وشاركت من قبل فى مجموعة من الأعمال المسرحية منها: (نقطة ومن أول السطر، فورقيعه، البؤساء)، كما شاركت فى أعمال سينمائية منها (فيلم هروب اضطرارى، جروب الماميز، سنه أولى خطف)، كما كان لها مشاركات في العديد من المسلسلات الدرامية منها (مسلسل لمعى القط، لأعلى سعر، حلاوه الدنيا، فى الالا لاند، لعبة النسيان، ونسنى، حضره العمدة، ولاد ناس، القاتل الذى احبنى، لانش بوكس).



مخرج العرض مازن الغرباوي مع الفنانة ايمان يوسف

جدير بالذكر أن مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين بالصين يفتتح دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنغ، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو ، كما يستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية يقدمون عروضا مسرحية منها رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مصر،متمثلا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان.