شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى أفضل مسلسل وأفضل تيتر فى مسابقة راديو إنرجى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - حصد مسلسل " مسار إجباري " جائزتين في مسابقة راديو إنرجي للدراما، فقد نال جائزة أفضل مسلسل في النصف الاول من شهر رمضان الكريم، كما حصد جائزة أفضل تتر لعمل درامي للفنان طارق الشيخ في نفس المسابقة بتصويت الجمهور.

عرض مسلسل " مسار إجباري " على قناة ON خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، كما عرض على منصة Watch it، والمسلسل مكون من 15 حلقة وقام بطولته أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.



كأس انرجي للدراما

مسابقة كأس انرجي للدراما فاز فيها أيضا الفنان مصطفى غريب بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل الكبير أوى 8، فيما فاز مسلسل حالة خاصة بجائزة أفضل مسلسل خارج رمضان.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .



