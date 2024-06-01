بعد سرقة شقته على يد خادمته.. تامر عبدالمنعم مطلوب على "جوجل"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان تامر عبدالمنعم محركات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان تعرضه لسرقة شقته بمنطقة الدقي على يد خادمته.

وقال عبدالمنعم، خلال المحضر الذي حرره بقسم الشرطة، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وسماعة وهاتف محمول، أنه يتهم خادمته لاسيما بسبب اختفائها في توقيت متزامن لاكتشاف السرقة.

الخادمة تسرق شقة تامر عبدالمنعم:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم، أن الخادمة قامت بعمل نسخة من مفتاح الشقة واقتحمتها في وقت لم يكن موجودًا فيه الفنان ولا أحد من أفراد أسرته.

ومن جانبها أمرت النيابة العامة بالجيزة بسرعة ضبط وإحضار خادمة الفنان تامر عبدالمنعم لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى من مسكنه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

تامر عبد المنعم

معلومات عن تامر عبدالمنعم:

الفنان تامر عبدالمنعم، مواليد 12 يوليو 1973، ممثل وكاتب مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتتلمذ على يد أستاذيه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

تامر عبد المنعم

أعمال شارك فيها تامر عبدالمنعم:

عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحيتي “بودي جارد” و"الزعيم"، وشارك أيضً الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية “كحيون ربح المليون”، وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية، مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في “أضحك الصورة تطلع حلوة” و"معالي الوزير" قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم “المشخصاتي” عام 2002، كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجومًا عنيفًا.