مسلسل "جودر" يمنح "ميديا هب" و"أروما" 5 جوائز في كأس إينرجي للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حصدت "ميديا هب" و"أروما ستوديوز" المنتجتين لمسلسل "جودر" 5 جوائز في كأس إينرجي للدراما.

وتسلم المنتج تامر مرتضى جائزتي "التميز عن الإنتاج وأفضل مؤثرات وخدع بصرية".

بينما جائزة "أفضل ملابس" تسلمتها مصممة الملابس منى التونسي،

وجائزة افضل تصوير تسلمها مدير التصوير تيمور، وأفضل سيناريو تسلمها الكاتب أنور عبد المغيث.

مسلسل "جودر" من إنتاج الشركة المتحدة بالتعاون مع ميديا هب - محمد السعدي وإيهاب جوهر وأروما ستوديوز تامر مرتضى، والعمل بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس ووفاء عامر ، وإخراج إسلام خيري. وجاري حاليا تصوير الجزء الثاني منه.