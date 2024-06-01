"منافسة قوية".. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين نجوم الفن، لتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية، المقرر عرضها ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ويتميز موسم أفلام عيد الأضحى بتقديم مجموعة أفلام متنوعة ما بين الأكشن والكوميديا والدراما، والتي ستعرض على شاشات العرض السينمائية وتناسب جميع الأذواق.

ونستعرض لكم قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في السطور التالية:

فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" حول إنفصال الأشقاء الثلاثة، لكن الأزمات والمشاكل أجبرتهم على العودة مرة أخرى وممارسة حياة الجريمة والسرقة، ليدخلوا في أزمات كبيرة يحاولون الخروج منها.

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم اللعب مع العيال

يخوض النجم محمد عادل إمام بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بموسم عيد الأضحى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، كلًا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، إخراج شريف عرفة.

فيلم عصابة المكس

يشارك النجم أحمد فهمي في موسم عيد الأضحى 2024 بفيلم "عصابة المكس"، ويجسد من خلاله شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، الذي ظهر بها في أحداث فيلم "كازابلانكا".

ويشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" أحمد فهمي، روبي، أحمد السقا، محمد أسامة (أوس أوس)، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج حسام سليمان.

فيلم الجواهرجي

يدخل الفنان محمد هنيدي موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "الجواهرجي"، والذي يشهد عودة للعمل مرة أخرى للتعاون مع الفنانة منى زكي، بعد ابتعاد دام لـ 25 عامًا، من آخر تعاون سينمائي كان بينهما في "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ويشارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي، منى زكى، أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، والفليم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.