شكرا لقرائتكم خبر عن "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" على شاشة الوثائقية فى الذكرى الـ11 لثورة يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبث قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومضات وثائقية باسم "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وتُعرض عبر قناة "الوثائقية"، على مدار اليوم، بدءًا من الأول من يونيو حتى الثالث من يوليو المقبل؛ وذلك تذكيرًا -لا سيّما للأجيال الجديدة- بما دار في تلك الحقبة، وحتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.