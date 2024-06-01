شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكي للسينما يشارك للعام الثاني لمسابقة "Franciscan’s Got Talent" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما مع الأب مخلص مصري المنسق العام للمدارس التابعة للآباء الفرنسيسكان بمصر، في إعداد الموسم الثاني لمسابقة "Franciscan’s Got Talent" بين طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالمدارس الفرنسيسكانية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الأب/ مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر.

وكانت لجنة تحكيم الموسم الثاني للمسابقة قد تشكّلت برئاسة الأب/ بطرس دانيال، وعضوية كل من الفنانة/ شيرين، المخرج/ رضا شوقي، والفنانة/ لقاء الخميسي.

شارك بالمسابقة في الموسم الثاني اثني عشر مدرسة، وهي، مدرسة الفرنسيسكان بأبي قير، مدرسة الفرنسيسكان بسيدي بشر، مدرسة الفرنسيسكان بكفر الدوار، مدرسة الفرنسيسكان بالسويس، مدرسة الجمهورية للآباء الفرنسيسكان بالفيوم، مدرسة سانت ماري ببورسعيد، مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط، مدرسة السلام بمنفلوط، مدرسة الفرنسيسكان الإبتدائية المشتركة بالأقصر، مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي، مدرسة الفرنسيسكان بكوم أمبو - أسوان، مدرسة الفرنسيسكان بأرمنت الحيط - الأقصر.

جدير بالذكر أن حفل الختام وتوزيع الجوائز للفائزين في أفرع المسابقة المختلفة من تمثيل وغناء وعزف ورسم، والذى سيقام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان وسط البلد.

وكانت اللجنة العليا للمسابقة قد اختارت للتكريم بالموسم الثاني للمسابقة نخبة من الفنانين، وهم: الفنان أحمد زاهر، المخرج بيتر ميمي، الموسيقار حميد الشاعري، والفنانة نرمين الفقي.