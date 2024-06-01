محمد رمضان: ثقة في الله هنعمر شواطئ غزة قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي في انستغرام، وعلق عليها قائلا: «ثقة في الله هنعمر شواطئ غزة الفلسطينية قريبًا.. حلم كل عربي حُر».

وتفاعل الفنان مع متابعيه، في أحدث ظهور له، وأعلن من خلاله تضامنه مع القضية الفلسطينية، وأهالي غزة، في ظل الدمار والهجمات الذي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائـيلي.

ويواجه الفنانون المصريون والعرب الذين لا يبدون تضامنا مع غزة انتقادات حادة وعزلة، بل هناك حملة لمقاطعة الفنانين الذين لا يتضامنون مع ما يعانيه الفلسطينيون في القطاع، أسوة بما يقوم به نجوم كبار في الغرب والولايات المتحدة.