ألغت جولتها.. هل رضخت جينيفر لوبيز لشروط بن أفليك؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط الأنباء عن تدهور زواجها من بن أفليك بسبب عدم استساغته الأضواء وأجواء عملها، ألغت جينيفر لوبيز جولتها في أميركا الشمالية لعام 2024، حسبما أكد ممثلو Live Nation الشركة المنظمة، في خطوة فسّرتها تقارير كثيرة على أنها رضوخ من قبلها لمشيئة شريكها محاولةً منها لإنقاذ ارتباطهما.

وجاء في بيان Live Nation: “جينيفر تأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين”، مع تأكيد بأن الذين اشتروا التذاكر من خلال سيتم استرداد أموالهم تلقائيًا.

وقالت لوبيز في بيان خاص بها: “أنا أشعر بحزن شديد ومدمرة لأنني خذلتكم. أرجو أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروري للغاية”.

وتابعت: “أعدكم بأنني سأعوضكم وسنكون معًا مرة أخرى. احبكم جميعكم جداً. حتى المرة القادمة…”.

وكان من المقرر أن تبدأ الجولة في 26 حزيران (يونيو) في أورلاندو، فلوريدا، وتنتهي في هيوستن في 31 أب (أغسطس). شاركت Live Nation أن الحاضرين الذين اشتروا التذاكر من خلال Ticketmaster سيتم استرداد أموالهم تلقائيًا.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت لوبيز سؤالاً يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن مشاكل في زواجها من بن أفليك.

وكان أفليك اعترف خلال الفيلم الوثائقي الأخير لجينيفر لوبيز بأنه رأى وجوده في دائرة الضوء ليس مريحاً أبداً.

وقال مصدر لـ InTouch إن بن “لن يحاول أبداً خنق أحلام جينيفر أو إخبارها بأنها لا تستطيع فعل شيء يعزز حياتها المهنية، على الرغم من أنها يمكن أن تتحكم فيه تماماً”. ومع ذلك، فهو لا يكترث لاهتمام الجمهور أو الصحافة به، بحسب قوله.