ياسمين عبد العزيز تتلقى رسالة غامضة من شقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان وائل عبد العزيز على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعته بشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أثناء تواجده بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وجه لها من خلالها رسالة غامضة، حيث كتب معلقاً على الصورة: “ربنا يكرمك ويوفقك ويبعد عنك وعنا المزيفين والكذابين والحاقدين وأصحاب المصالح المتلونين في صورة صحاب ويقرب منا ولاد الأصول والقلوب الصافية النقية ويهديكي ويهدينا ويبعد عنا كل حاسد وكاره وحاقد وساحر ويباركلك في ولادك ويديكي ويدينا الصحة والستر وحب الناس ويوقفلنا ولاد الحلال .. آمين”

وأثارت رسالة وائل لشقيقته ياسمين جدلاً على مواقع التواصل خاصة بعد دعائه بإبعاد أي ساحر عنهما، ما دفع الكثيرن للتساؤل إن كانت ياسمين تعرضت لسحر في الفترة الماضية تسبب في طلاقها من العوضي، خاصة بعد اعتراف كل منهما بحبه الشديد للآخر.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل “ضرب نار”، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وشارك في البطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.