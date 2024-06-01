وفاء الكيلاني تكشف حقيقة طلاقها من تيم حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع قناة “الفجيرة” على هامش حضورها منتدى الإعلام العربي كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني حقيقة إجرائها عمليات تجميل بعد ظهورها بتغير في ملامحها خلال آخر جلسة تصوير لها، وشائعات انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم حسن.

وقالت وفاء: “شكلي كان متغير بسبب الماكيير الشاطر في المكياج، ولم أجر أي عمليات تجميل لكن قريبًا إن شاء الله”.

وتابعت: “عادي ممكن أقول إني عملت جفن عيني ليست مشكلة، لم نصبح في زمن إن الواحد لو عمل حاجة هتبقى مصيبة.

وعن غيابها عن الشاشات أكدت أنه قد يطول كون البرامج التي تعرض عليها لا ترضيها وقالت: “الحقيقة حاليًا لا يوجد أي برامج، فالمعروض عليّ لا يرتقي لما أريده بصراحة، سأنتظر قليلاً”.

وعن الأخبار التي تترد بين الحين والآخر عن انفصالها عن زوجها تيم حسن، قالت وفاء الكيلاني: “لا يوجد رد، الرد أن حياتنا الخاصة خاصة بنا، الحمد لله ربنا يخليهولي وميحرمنيش منه وبإذن الله نحن مكملين لآخر العمر”.

وكشفت إنها لم تتعلم الأكلات السورية لأنها لا تجيد الطبخ لكنها تحاول إرضاء زوجها بطرق أخرى قائلة: “أرضيه بكل الطرق لكن لن أدعي أنني تعلمت الأكلات السورية أنا مش شاطرة في المطبخ لكن أحاول على قدر ما أستطيع”.

وعن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها قالت: “مواقع التواصل الاجتماعي فتحت إعلام مختلف بقى التأثير السلبي يعادل التأثير الإيجابي ولا أريد أن أكون متشائمة الموضوع أصبح صعبًا ويحتاج قواعد وقوانين وهذا شيء صعب لأن مواقع التواصل الاجتماعي سماء مفتوحة”.