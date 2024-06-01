نيللي كريم بأوّل تعليق على خبر طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة نيللي كريم خبر طلاقها من زوجها هشام عاشور، الذي انتشر مساء أمس، وذلك بعد زواج دام أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت في تصريحات صحافية: “الطلاق تم بشكل رسمي وبيننا كل الاحترام والتقدير وكله قسمة ونصيب”.

ورغم تأكيدها خبر الطلاق إلا أنها لم تحذف أياً من صورها مع هشام على حسابها بـ”إنستغرام”، وهو ما قام به أيضاً هشام حيث احتفظ بصوره معها على حسابه بـ”إنستغرام”.

يُذكر أن نيللي كريم تزوجت من هشام عاشور في شهر آب (أغسطس) من عام 2021، وأقاما حفلًا حضره العديد من نجوم الفن في مدينة الغردقة.

يُذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل فراولة بطولة شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، مع عدد من ضيوف الشرف منهم علاء مرسي ورضا عبدالعال وخالد عليش وهبة الأباصيري وإنجي علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.