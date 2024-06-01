“قريبة لقلبي”… كاتب يفاجئ ياسمين عبد العزيز بأمنية

عبّر المؤلف المصري، عمرو محمود ياسين، عن تمنياته بالعمل مجدداً مع مواطنته الممثلة ياسمين عبد العزيز، لافتاُ الى أنها ممثلة قريبة الى قلبه وهي صديقة له.

أمنية “ياسين” جاءت ضمن حوار خاص مع “القاهرة ٢٤”، تحدّث خلاله عن النجاح الكبير الذي حققاه معاً في مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي تمّ عرضه في رمضان ٢٠٢٠ ومسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عرض في رمضان ٢٠٢١ .

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في السياق نفسه، قال عمرو محمود ياسين في تصريح خاص لـ “الوطن” المصرية انه سيشارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٥، من خلال مسلسل درامي جديد مختلف عن الأعمال التي قدّمها سابقاً، لافتاً الى انه سيُفصح عن أسماء أبطال العمل عندما تصبح الأمور جاهزة وواضحة”. فهل ستكون ياسمين عبد العزيز هي بطلة مسلسله الجديد؟