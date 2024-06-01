انتقادات حادة لمؤدي المهرجانات مسلم بعد إعلان عودته لخطيبته للمرة الثالثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه مطرب المهرجانات مسلم هجوماً حاداً من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان يارا تامر عودة الخطوبة بينهما، بعد إعلانهما الانفصال قبل شهرين لتكون المرة الثالثة التي يعودان فيها للخطوبة بعد انفصالهما مرتين سابقتين.

ونشرت يارا صورًا لها مع مسلم، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” وعلقت عليها كاتبة: “أحبك”، ليدخل متابعيها وجمهور مسلسل ويعلقون على الصور بحملة هجوم كبيرة، واتهامات بالسعي وراء الترند كل فترة بإعلان الانفصال ثم العودة أكثر من مرة.

وكان مسلم قد أعلن الفترة الماضية فسخ خطبته من يارا تامر، بعد أسابيع قليلة من احتفاله في قصر البارون وسط عدد من نجوم الوسط الفني، كما حذف جميع صور الخطوبة من حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”.

ليفاجئ الجمهور خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “أسرار” المذاع عبر قناة النهار بخبر عودتهما مرة أخرى، لكن الأمر لم يستمر كثيراً ليخرج معلناً فسخ الخطبة للمرة الثانية.