محيي إسماعيل يطرح أول أغنية من تأليفه وإخراجه (اعرف التفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان محيي إسماعيل، أغنية بعنوان "ابن القرن الـ 21"، تأليفه وإخراجه وأدائه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وجاءت أغنية "ابن القرن الـ 12"، على شكل حوار مونولوج عن أحلامه وطموحاته، مع تكرار المقاطع باللغة الإنجليزية.



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وتقول كلمات الأغنية :-

أنا ابن القرن الـ 21

أنا أمي الأرض وأبويا الشمس

وأهلي الكون وعيلتي كل شعوب الأرض

وأقاربي الكون

وتسأل الفرقة محيي إسماعيل "طلباتك إيه؟"، ليرد عليها بالمقطع التالي:

إني أحب، وإني أعيش، بشكل جديد، بفكر جديد

آخد اللي يكفيني، واللي يفيض أديه لإخواتي

في أفريقيا وكمان آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا

الفنان الكبير محيي إسماعيل

درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية).

وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.

تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي).

يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة، ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام".



ظهور محيي إسماعيل في حفل ليلة الدموع

كان فاجئ الفنان محيي إسماعيل، جمهور حفل "ليلة الدموع"، الذي أقامته هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية في أغسطس من العام الماضي، بظهوره على المسرح، حيث ألقى قصيدة كوميدية.