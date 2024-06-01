رغم الطلاق.. نيللي كريم تحتفظ بصورها مع هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انفصلت الفنانة نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

وبالبحث في الحساب الشخصي لـ نيللي كريم، تبين أنها لا تزال تحتفظ بصورها مع طليقها على إنستجرام دون حذفها، وهو نفس الأمر الذي قام به "عاشور" والاحتفاظ بصوره معها.

تزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021 لينفصلا في مايو 2024.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.