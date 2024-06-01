فن ومشاهير

رغم الطلاق.. نيللي كريم تحتفظ بصورها مع هشام عاشور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انفصلت الفنانة نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

وبالبحث في الحساب الشخصي لـ نيللي كريم، تبين أنها لا تزال تحتفظ بصورها مع طليقها على إنستجرام دون حذفها، وهو نفس الأمر الذي قام به "عاشور" والاحتفاظ بصوره معها.

تزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021 لينفصلا في مايو 2024.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا