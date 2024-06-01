ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير أمام البحر.. والجمهور:"هي اللي محلياه" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة صيفية أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قلبي يفيض بالشكر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فستان عادي بس هي اللي محلياه" ، "ملكة جمال العالم" ، "قمر" ، "إيه الجمال ده كله" ،

"أنيقة ووردة" ، "الجمال والرقة" ، "عسل".

يذكر أن، أعمال ياسمين صبري الدرامية مسلسل "رحيل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024 من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وذلك في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.