فن ومشاهير

ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير أمام البحر.. والجمهور:"هي اللي محلياه" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة صيفية أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قلبي يفيض بالشكر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فستان عادي بس هي اللي محلياه" ، "ملكة جمال العالم" ، "قمر" ، "إيه الجمال ده كله" ،

"أنيقة ووردة" ، "الجمال والرقة" ، "عسل".

يذكر أن، أعمال ياسمين صبري الدرامية مسلسل "رحيل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024 من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وذلك في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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