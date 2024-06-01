"الفرح راح يعود".. محمد رمضان يعلن نفاذ تذاكر حفله في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن النجم محمد رمضان، عن نفاذ تذاكر حفله في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، وفتح باب الحجز لحفل جديد يوم 18 من نفس الشهر قريبا.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من احدى حفلاته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله انتهاء تذاكر حفلة ١٧ أغسطس بيروت.. وقريبا فتح باب الحجز لحفل ١٨ أغسطس بنفس المكان".

وأضاف رمضان: "لبنان راح تولع.. والفرح راح يعود بإذن الله في لبنان وفلسطين وكل بلادنا العربية".

يذكر أن، محمد رمضان قدم مؤخرا فقرة غنائية قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد وتوج بطلا لهذه النسخة من البطولة.