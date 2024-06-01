مي عز الدين تنشر صورة مع قطها الجديد.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة لها مع قطها الجديد.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف شكر على القط الجديد.. براءة الحيوانات تريح القلب والعين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "هو إزاي شبهك كدة" ، "قمر" ، "عنيكي فيهم براءة ملهاش وصف والله" ، "ربنا يحفظك" ، "قمر والله يا برنسيسة" ، "جميل أوي" ، "قمراية" ، "إيه الجمال ده" ، "جميل أوي شكله فعلا بيريح القلب".

كان آخر ظهور لـ مي عز الدين بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، والذي عرض في رمضان 2024.

المسلسل شارك في بطولته مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أيمن عزب، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، محسن منصور، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج أحمد شفيق.