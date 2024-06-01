شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يتلقى عزاء والدته بمسجد عمر مكرم.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، مساء غدٍ الأحد، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا أمس الجمعة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.

وشيع المطرب الشعبي محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري عقب صلاة العصر، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال.

يذكر أن المطرب محمود الليثي والمطرب الأمير عبد الله، انتهيان من تسجيل أغنيتهما الجديدة "صعبان عليا"، من فيلم حمص وحلاوة، من كلمات مصطفى الشاعر، والحان محمد عبد السلام و توزيع باسم منير زيزو.

وطرح المطرب محمود الليثى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير

محمود الليثى هو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.