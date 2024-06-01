شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لابنة براد بيت برفقة والدتها أنجلينا جولى بعد إسقاط اسم والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت أنجلينا جولي وابنتها فيفيان، ليلة افتتاح فيلم Reefer Madness: The Musical" في لوس أنجلوس، وظهرت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، على السجادة الحمراء مرتدية سترة سوداء، ونسقت إطلالتها مع بنطلون واسع الأرجل وحذاء رياضي من Converse.



انجلينا جولي برفقة ابنتها

فيما ارتدت أنجلينا جولى، بدلة سوداء ونظارات شمسية، وأكملت مظهرها بقميص أبيض برسومات، والتقط الثنائي الأم وابنتها، صورًا مع كريستين بيل، التي لعبت دور البطولة في الفيلم المقتبس عام 2005 عن المسرحية الموسيقية لعام 1998 والتي ظهرت أيضًا في إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين الجديدة.



ابنتة براد بيت تسقط لقب والدها من اسمها

تأتي نزهة جولي مع فيفيان في أعقاب قيام المراهقة وشقيقها الأكبر شيلوه بإسقاط الاسم الأخير لوالدهما براد بيت، يأتى هذا فيما تصدرت فيفيان، التي ولدت باسم فيفيان جولي بيت، عناوين الصحف، يوم الأحد، لظهورها فيفيان جولي في فيلم Playbill لمسرحية The Outsiders في برودواي، والتي عملت فيها كمساعدة إنتاج.



براد بيت

وعلي جانب آخر، يزعم تقرير أن أنجلينا جولى، شجعت أطفالها على تجنب والدهم، النجم العالمي براد بيت، كما ذكرت مجلة PEOPLE، وفقًا لملفات المحكمة الجديدة، أن هذه الادعاءات تأتي من توني ويب، مالك شركة أمنية عمل لدى كل من جولي وبيت، وسط معركتهما القانونية المستمرة حول مصنع النبيذ الفرنسي Chateau Miraval.

وفي إعلانه المقدم إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، يروي "ويب" محادثة مع مايكل فييرا، أحد مساعدي جولي، ويُزعم أن "فييرا" حاول ثني "ويب" عن السماح لاثنين من حراس الأمن السابقين بالإدلاء بشهادتهما في معركة الحضانة بين الزوجين السابقين، وقال: "لقد فهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي.. وأوضحت للسيد فييرا أنه ليس لدي القدرة على إيقافهم لأنهم متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين".