شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يكشف عن موعد طرح ألبوم كايروكي بعد مجهود قرابة السنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أمير عيد عن موعد طرح ألبوم كايروكى الجديد، وذلك أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى مؤكدًا أن الألبوم سيتم طرحه في شهر سبتمبر من العام الجارى.

وأضاف أمير عيد: "اشتغلنا على ألبوم كايروكى الجديد من سنة و9 شهور بالظبط، عاملين فيه أغانى مختلفة جدًا، وطول الوقت شغالين عليه علشان يطلع بالشكل الأفضل".

دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.