شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة مصرية إيطالية للسيمفوني بدار الأوبرا المصرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسيدًا لأهداف وزارة الثقافة الرامية إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة حفلاً بعنوان "الحياة حلوة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الايطالي اليساندرو تيروتا وبمشاركة العازفان محمد شمس (بيانو )، محمد جمال (ترومبون) وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت الاول من يونيو علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لعدد من المؤلفين الإيطاليين منها نوافير روما - العيد الروماني لـ أوتورينو ريسبيجي ، كونشيرتو البيانو والأوركسترا - كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لـ نينو روتا .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلي جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى .