شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يرد على حقيقة تجسيد قصة حياته في مسلسل "دواعي السفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان أمير عيد أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى إلى الجزئية الذى تداولها كثيرون بشأن أنه يجسد شخصيته الحقيقية في مسلسل دواعى السفر، والذى يعرض حاليًا على منصة watch it، مؤكدًا أن كل الشخصيات في الحياة عمومًا بينهما أمور مترابطة، وأضاف: "ولكن ليست شخصيتى كما أعتقد البعض".

دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.