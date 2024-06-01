كم ستتقاضى شاكيرا، كاتي بيري وبيتبول مقابل عروضهم في حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت؟

في الوقت الحاضر، يتم التعاقد مع نجوم عالميين مقابل مبالغ ضخمة من المال للغناء أمام العديد من أصحاب الملايين في حفل الزفاف الاسطوري لعائلة الملياردير الهندي موكيش أمباني الذي يستمر باقامة الاحتفالات بمناسبة اقتراب زفاف نجله أنانت أمباني على راديكا ميرشانت والتي بدأت قبل نحو شهرين والتي ستستمر حتى موعد الحفل في ١٢ تموز وسيمتد على مدار ثلاثة ايام.

وفي آخر تطورات الحفل، سيقام احتفال ثانٍ بحضور أكثر من ٨٠٠ ضيفًا ضمن رحلة بحرية تمتد من ايطاليا الى جنوب فرنسا.

وقد تمّ الإعلان عن العديد من الحفلات الخاصة التي تضم عروضًا لفنانين عالميين وهم شاكيرا، كاتي بيري وبيتبول

كم ستتقاضى كاتي بيري وشاكيرا مقابل الغناء في حفل الزفاف؟

يُعرف الملياردير فيرين ميرشانت، والد راديكا ميرشانت، وهو في الأصل من الهند، بأنه مؤسس شركة تصنيع الأدوية العالمية Encore Healthcare، ولم يتردد في توظيف هؤلاء النجوم لأداء أفضل أغانيهم في حفل زفاف ابنته.

ووفقا لعدة مصادر، يقال إن ميرشانت سيدفع لكل منهم أكثر من ستة ملايين دولار حتى يتمكنوا من أن يكونوا نجوم الحدث الكبير ضمن الرحلة البحرية.

من هم المشاهير الذين سيحضرون حفل زفاف عائلة ميرشانت؟

وستقدم شاكيرا وكاتي بيري وبيتبول عروضا أمام حوالي ٨٠٠ ضيف خاص، بما في ذلك بعض كبار نجوم بوليوود في الهند، فضلا عن رواد الأعمال في صناعة التكنولوجيا، مثل علياء بهاتا ورانبير كابور.

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وسيحضر أيضًا كابتن الكريكيت الهندي السابق إم إس دوني ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس حيث سيستمتعون جميعًا بالاحتفالات في يوم بهيج.

ترجمة موقع الخليج 365