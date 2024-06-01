خالد النبوي يدخل لوكيشن "إنكار".. قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم خالد النبوي، لدخول تصوير مسلسله الدرامي الجديد "إنكار"، حيث يجتمع بصفة دورية مع المخرج أحمد خالد للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

مسلسل إنكار لـ خالد النبوي

ومن المقرر أن ينتمي مسلسل "إنكار" للأعمال الدرامية المبنية على أحداث مشوقة حول جريمة معينة، ويواصل السيناريست والكاتب هشام هلال كتابة حلقات العمل، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من نصف حلقات المسلسل.

يسرا اللوزي في مسلسل خالد النبوي الجديد

كما وقع اختيار المخرج أحمد خالد على النجمة يسرا اللوزي للقيام بدور البطولة النسائية.

خالد النبوي

مسلسل "إمبراطورية ميم"

على الجانب الآخر، شارك النجم خالد النبوي في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم".

قصة مسلسل "إمبراطورية ميم"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويدور حول (مختار) الذي يواجه صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة، وقصة إحسان عبدالقدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

خالد النبوي

يسرا اللوزى في فيلم ليلة العيد

وقدمت يسرا اللوزى مؤخراً فيلم "ليلة العيد" الذى عرض في شهر يناير الماضى، من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

يسرا اللوزي



