الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. عروض مسرح الطفل تجوب المحافظات

ياسر رشاد - القاهرة - الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. تشهد مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات هذا الأسبوع عددا متنوعا من الفعاليات ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وأعدت الهيئة برئاسة عمرو البسيوني، أجندة حافلة، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 6 يونيو.

عمرو البسيونى رئيس الهيئة

عروض نوادي مسرح الطفل تجوب المحافظات

يتضمن هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، ضمن موسم نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، من أبرزها العرض المسرحي "حلم" لفرقة مصطفى كامل، إخراج مصطفى العطار، ويعرض في السابعة من مساء اليوم على مسرح مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالإسكندرية.

كما يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "عائلة روبو"، إخراج محمد علي، ويعرض يوميا حتى 5 يونيو، في تمام التاسعة مساءً.

الإسماعيلية للفنون الشعبية تختتم مشاركة قصور الثقافة بمهرجان الطبول

وعلى مسرح سور القاهرة الشمالي تختتم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية اليوم في التاسعة مساء مشاركة هيئة قصور الثقافة في الدورة 11 من المهرجان الدولي للطبول، والتي أقيمت بعنوان "حوار الطبول من أجل السلام"، وقدمت خلالها الهيئة منذ انطلاق المهرجان باقات من الفنون الشعبية لفرقة الشرقية، والإيقاعات الشرقية المميزة لفرقة الأنفوشي ولاقت المشاركة تفاعلا كبيرا من جمهور المهرجان.

احتفالات متنوعة باليوم العالمي للبيئة

وتقدم قصور الثقافة عددا متنوعا من الفعاليات بمواقعها هذا الأسبوع احتفالا باليوم العالمي للبيئة والمقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا" للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، ومن الأنشطة التي تقدمها الهيئة في هذا السياق محاضرة بعنوان "أضرار المواد البلاستيكية" في الحادية عشرة صباح الاثنين المقبل بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، وتشارك بها د. ماجدة عبد الرازق من إدارة شئون البيئة.

كما تشهد مكتبة اللاهون بالفيوم محاضرة في العاشرة صباح الأربعاء المقبل 5 يونيو بعنوان "تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال"، بمشاركة الباحثة سماح محمد. بالإضافة إلى الكثير من اللقاءات والورش الفنية والحرفية وإعادة التدوير تشهدها مواقع الهيئة بالمحافظات.

"ابدأ حلمك".. ورشة مكثفة في الإخراج السينمائي بالإسكندرية

ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية غدا الأحد انطلاق ورشة جديدة لتعليم أساسيات الإخراج السينمائي بعنوان "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك".

تستمر الورشة حتى الخميس المقبل وتتضمن التعريف بمبادئ الإخراج وكيفية صناعة فيلم احترافي، والورشة تدريب المخرجين أشرف فايق وعصام حلمي.

تواصل فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب

ويستمر معرض الكتاب الأول بالشلاتين في استقبال رواده حتى 4 يونيو الحالي بقصر ثقافة الشلاتين، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية.

يقام المعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وبمشاركة دار الكتب المصرية ودار المعارف، وتقدم خلاله أحدث إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المشاركة، كما تطرح هيئة قصور الثقافة مجموعة من متنوعة أحدث إصداراتها في مختلف السلاسل بأسعار مخفضة، ويقام المعرض يوميا من الخامسة مساء وحتى العاشرة.

استمرار ورشة "دور تتطور" واستعدادات الاحتفال بعيد الأضحى

يشمل هذا الأسبوع باقة متنوعة من الورش الفنية استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمختلف المحافظات بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، بجانب استمرار فعاليات ورشة "دور تتطور" والمعنية بتدريب الشباب على إعادة تدوير خامات البيئة وتعزيز فكرة المشروعات الصغيرة في 12 محافظة.

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الشعرية والأدبية لنخبة من الشعراء والمفكرين، بالإضافة إلى الورش الفنية واللقاءات التثقيفية المقامة بالمحافظات في مختلف المجالات بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.