أبطال المسلسل التركي "سلطان الفتوحات": نقف مع شعب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - "تضامناً مع القضية الفلسطينية"..

تضامن صناع المسلسل التركي محمد الفاتح: سلطان الفتوحات مع القضية الفلسطينية، كما دعموا أهالي غزة بطريقتهم الخاصة ليؤكدوا استمرار ووقوفهم بجانبهم، قائلين: "نحن نقف مع شعب غزة وبجانب الأطفال".

المسلسل التركي محمد الفاتح: سلطان الفتوحات

ونشر حساب مسلسل "محمد الفاتح: سلطان الفتوحات" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لأبطال المسلسل مجتمعين وهم يوجهون رسالتهم وجاء فيها: "مرحبا، نحن كفريق مسلسل السلطان محمد الفاتح نقف بجانب غزة والفلسطينيين، لا يجب أن نبقى صامتين حيال ما يحدث، دعونا نضع حدا لهذه المجازر بشكل ما، لتنتهي هذه المجزرة، نحن نقف مع شعب غزة وبجانب الأطفال".

وانهى أبطال مسلسل "محمد الفاتح: سلطان الفتوحات" رسالتهم قائلين: "نحن ندعمكم كونوا أقوياء و يساعدكم الله ".

المسلسل التركي محمد الفاتح: سلطان الفتوحات

ومسلسل "محمد الفاتح: سلطان الفتوحات" يعرض عبر قناة TRT1 وهي القناة التركية الرسمية، يتناول المسلسل قصة حياة السلطان العثماني محمد الفاتح، وهو من بطولة سركان تشاي أوغلو، سليم بيرقدار، فكرت كوشكان، توبا أونسال، سنان ألبيرق.

كما يشارك في المسلسل الفنان السوري غسان مسعود ويقدم دور الصحابي أبو أيوب الأنصاري.

ومحمد الفاتح هو سابع سلاطين الدولة العثمانية، من أبرز انتصاراته فتح مدينة القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية.

نجوم تركيا يواصلون دعمهم لغزة

يشار إلى أن عدد كبير من نجوم تركيا يواصلون دعمهم لغزة من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في الأيام الأخيرة بعد قصف الاحتلال الاإسرائيلي لمخيمات رفح، التي نزح إليها أهالي قطاع غزة بعد ضرب منطقة شمال القطاع، وهي الأماكن التي كانت آمنة بحسب قول الاحتلال.