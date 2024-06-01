«ولاد رزق 3.. القاضية» شاهد البوستر الرسمي قبل العرض

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الشركة المُنتجة لفيلم ولاد رزق 3، اليوم البوستر الرسمي للفيلم، والمقرر طرحه في السينمات يوم 13 يونيو المقبل قبل أيام من الموسم السينمائي لعيد الأضحى في 16 يونيو.

كما ظهر على البوستر الرسمي نجوم فيلم ولاد رزق 3، الفنان أحمد عز الذي تصدر البوستر، وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي، ومكتوب على البوستر اسم الفيلم "ولاد رزق 3 القاضية"، وتم استبدال أحمد الفيشاوي وأحمد داوود بآسر ياسين وعلي صبحي.

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق ، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

فيلم ولاد رزق 3

سر طرح فيلم ولاد رزق 3 قبل عيد الأضحى

بالرغم من مشاركة فيلم ولاد رزق 3 _القاضية موسم عيد الأضحى السينمائي، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم فضلت طرح الفيلم في 13 يونيو المقبل قبل أيام من بداية الموسم السينمائي في 16 يونيو، والتي تعتبر حيلة تسويقية تمكن الفيلم من تحقيق نسبة أكبر من الإيرادات قبل بداية المنافسة على عيدية الجمهور.

حقق الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر وذلك بعدما عرض عام 2015 وحصد إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، وفي عام 2019 تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض" وحظى الفيلم إيرادات قياسية، تخطت حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.