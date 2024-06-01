"ياريت أعيش معاك".. رسالة مؤثرة من ابنة سيد زيان لشبيه والدها

ياسر رشاد - القاهرة - أثار ظهور فيديو لرجل أربعيني يشبه الفنان الكبير الراحل سيد زيان، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأيام القليلة الماضي.

وتبين من خلال اللهجة التي يتحدثها أنه يحمل الجنسية الكويتية، الآمر الذي جعل البعض يتكهن أن هذا الرجل ابن الراحل سيد زيان لانه كان متزوجًا من سيدة كويتية.

شبيه سيد زيان

سيد زيان

ابنة سيد زيان لشبيه والدها: ياريت أعيش معاه

وفي السياق ذاته، خرجت ابنة سيد زيان، موجهة رسالة مؤثرة على فيديو شبيه والدها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك":" سبحان الله العظيم شبه والدي بشكل كبير جداً، إذا حقيقي أتمنى من الله أروح أشوفه عن قرب وياريت أعيش معاه ومع أسرته علشان كل يوم أشوفه".

فيديو شبيه سيد زيان يثير الضجة

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فمنهم من أعرب عن صدمته للشبه الكبير الذي يجمع الرجل الكويتي والفنان المصري الراحل، متكهنين أن يكون نجله من زوجته الكويتية، إذ كتب أحدهم: "الله يرحمه.. يمكن ولده لأن على مااعتقد المرحوم سيد زيان متزوج من كويتية والله أعلم".

وعلق متابع آخر على الفيديو، قائلًا:"مستحيل، اذكر قبل يقولون سيد متزوج كويتيه يمكن ولده، لان الشبه مش معقول".

وقال آخر، أن الفيديو مُستخدم بتقنية الذكاء الاصطناعي، فلتر سناب تختار أي صورة محفوظة عندك و تصير بدال وجهك .

شبيه سيد زيان

نبذة عن الفنان سيد زيان .. حياته وأعماله

ولد في حي الزيتون بالقاهرة، وتخرج من مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج الأفراد المتخصصين في صيانة طائرات سلاح الطيران ثم بدأ مشواره الفني من خلال فرقة المسرح العسكري، وشارك في مسرحية سيدتي الجميلة وبمبه كشر وغيرهما.

سيد زيان

سيد زيان

بدأ العمل في السينما والمسرح، منذ أواخر السيتينات، لمع في مسرحية سيدتي الجميلة، واشتهر سيد زيان بصوته الجميل والقوي، من أعماله في المسرح القشاش.



من غرائب مشواره الفني إنه كان البطل الأول ونجم الشباك لمسرحياته طوال الثمانينيات والتسعينيات لكنه لم يكن كذلك سينمائيا وتليفزيونيا فكان يقبل الأدوار المساعدة والبعيدة تماما عن البطولة في السينما والتليفزيون.

سيد زيان

قدم العديد من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها (أبناء الصمت، أريد حلا، عفوا أيها القانون، المتسول، ليلة ساخنة)، وفي التلفزيون يبقى دور القص في مسلسل (المال والبنون) من أشهرها بالإضافة لمشاركته في مسلسلات (عمر بن عبدالعزيز، التوأم) وغيرها.

سيد زيان

معاناته مع المرض حتى الوفاة

عانى من المرض بأواخر حياته ما جعله يبتعد عن التمثيل لفترة طويلة، وتوفي في يوم 13 أبريل عام 2016 بعد صراع مع المرض.