أحمد حلمي: أربي أولادي على الطريقة الحديثة وفقدت الشغف بعد كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - حضر النجم أحمد حلمي ندوته بمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا بدورته الـ 24، وذلك بحضور بشري وهشام ماجد، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والمنتج المصري معتز عبدالوهاب والمخرج المصري الدكتور محمد غزالة وفاطمة النوالي رئيس مهرجان كازبلانكا، ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة وحسن أبو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المرأة، وروش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.

تربية حديثة

وأكد أحمد حلمي أنه يعتمد طريقة التربية الحديثة لا يجبرهم علي شيء ويقدم لهم النصيحة وينفذ طلباته في نفس الوقت ولكن من خلال النقاش وبالحجة، مؤكدًا أن طرق التربية الحديثة هي الأفضل لأن عددًا كبيرًا من الناس ممن تربوا بالطريقة القديمة معقدين ولديهم مشاكل نفسيًا.

وأضاف أنه يحمي أولاده من السوشيال ميديا حتى لا يتأثروا بأي شيء سلبي كما أنه لا يلتفت إلي الانتقادات على السوشيال ميديا ولكنه يتقبل النقد من المتخصصين الدارسين لأنه يستفاد منهم بشكل كبير.

فاقد الشغف

وأشار إلي أنه في فترة ما بعد كورونا كان فاقد للشغف وليس لديه دافع للعمل ومبسوط بالجلوس على الكنبة دون فعل أي شئ، الي أن جلس مع مدرب تمثيل دربه علي استخدام فصوص في المخ لم تكن مستغلة من قبل وبالتالي أعاد له الشغف واعاد له التفكير في افكار خارج الصندوق وهي الحالة التي تحدث فيها من خلال فيلمه واحد تاني.

وكان حرص النجم أحمد حلمي، على الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء رفح تضامنًا مع فلسطين وذلك في منتدى دبي للإعلام.

وأعرب أحمد حلمي، عن غضبه تجاه الأحداث والخراب والجرائم التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي، حيث ناشد الوطن العربي بتقديم أعمال فنية تجسد معاناة الشعب الفلسطيني و أهالي غزة.

وأضاف قائلاً،:"أنا واحد من الناس المتهمين بالتقصير في تقديم أعمال تخص شعوبنا العربية وتخص الظلم الموجود واللي أحيانًا كتير بنتعرض له، وأتمنى من كل فنان وأنا أولهم بتمنى أنني أقدم الفيلم الجاي يكون بيتكلم عن مُعاناة أهلنا الموجودين بالتحديد في غزة

واختتم حديثه،:"عايز أنهي هذه الجلسة بدقيقة حداد ودقيقة حزن من الصمت على أرواح الشهداء في فلسطين ورفح وعلى روح الجندي المصري الشهيد، ويحزنني بشدة أننا لا نملك إلا الصمت والحداد

جدير بالذكر أن تم تكريم اليوم منتدى الإعلام العربي النجم أحمد حلمي بجائزة الثقافة والفنون، والمقام في دبي، وعُقد المنتدى جلسة حوارية للنجم المصري، تحدث خلالها عن كواليس مشواره الفني ورأيه في بعض القضايا العربية.

مسيرة أحمد حلمي

وُلد أحمد حلمي في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1969 في مدينة بنها، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته المهنية عام 1993 في القناة الفضائية المصرية، لاحظه المخرج شريف عرفه في برنامج للأطفال “لعب عيال” وأعجب بمهاراته الهزلية، فاختاره لدور أساسي في فيلمه الكوميدي “عبود على الحدود” في عام 1998، حيث عمل مع علاء ولي الدين.

بعد دوره في هذا الفيلم، أصبح معروفاً على نطاق واسع كممثل كوميدي باهر من خلال أدائه المدهش وحس الفكاهة لديه، جذب انتباه الجمهور وحقق قفزة نوعية في مسيرته من خلال أدوار في أفلام مثل “عمر 2000” و “الناظر” و “السلم والثعبان” في عام 2000.

ويعتقد أحمد حلمي أن الدور الأكثر تعقيداً الذي قام به حتى الآن كان في فيلم “عمر 2000″، وخاصة المشهد الذي كان عليه أن يدفن صديقه العزيز.حلمي هو أيضاً سفير برنامج الأمم المتحدة بعنوان “الغذاء من أجل التعليم”.

زواج أحمد حلمي

تزوج من الممثلة منى زكي عام 2002 ولديه 3 أبناء: ليلي، سليم ويونس. يعتبر أحمد حلمي والده قدوة له في الحياة ويجد فيه اللطافة والحكمة، فيما يحب من عالم الفن الممثل المصري الكبير أحمد زكي، وفي الكوميديا يُعتبر عادل إمام وسمير غانم المفضلين لديه.

إصابته بالسرطان

أصيب الفنان أحمد حلمي بمرض السرطان في الظهر وقام بإجراء عملية استئصال للورم في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ أحمد التمثيل من خلال التلفزيون في مسلسل “ناس ولاد ناس” عام 1993 مع الفنان كرم مطاوع ونادية لطفي، ولكن بعد المسلسل انقطع حلمي عن الوسط الفني بسبب تأديته الخدمة العسكرية ليعمل بعد ذلك فترة مهندس ديكور ثم مخرجاً لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، وتجعله الصدفة مذيعاً، بعد أن اختارته سناء منصور ليقدم برنامج أطفال كان يعرض فكرته وهو برنامج “لعب عيال”، الذي حقق نجاحاً لافتاً، ما دعا المخرج شريف عرفة ليختاره لفيلم “عبود على الحدود” عام 1999 ليكون أول فيلم سينمائي له ونقطة التحول في حياته.

الناظر

توالت المشاركات بعد ذلك في أفلام مثل “ليه خلتني احبك”، و”الناظر”، و”عمر 2000” والذي يعتقد حلمي أنه الدور الأكثر تعقيداً الذي قام به حتى الآن وخاصة المشهد الذي كان عليه أن يدفن صديقه العزيز.

بالإضافة إلى “السلم والثعبان”، و”55 إسعاف” و”رحلة حب”. ونال حلمي أدوار البطولة بعد ذلك في أفلام عدة، مثل “ميدو مشاكل” و”سهر الليالي” والذي حصل على جائزة عن دوره فيه من مهرجان دمشق السينمائي.

زكي شان

استكمل حلمي مشواره في عالم السينما من خلال أفلام “صايع بحر”، “زكي شان”، “جعلتني مجرماً”، و”مطب صناعي”، و”ظرف طارق”، و”كده رضا” و”آسف على الإزعاج” الذي حصل عن دوره فيه على جائزة المركز القومي للسينما وكذلك جائزة أخرى عن الفيلم نفسه من المهرجان القومي للسينما، ومن أفلامه عام 2009 “1000 مبروك”، وعام 2010 “عسل أسود”، وعام 2011 “بلبل حيران”، وعام 2012 “اكس لارج” وعام 2013 “على جثتي” وعام 2014 “صنع في مصر”.

كما شارك حلمي في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها “السندريلا”، و”لحظات حرجة”، و”الجماعة”، وشارك أيضًا في مسرحية “حكيم عيون”.

نجاح إكس لارج

تربع النجم المصري أحمد حلمي بفيلمه الجديد «إكس لارج» عام 2012 على عرش الإيرادات في الموسم السينمائي بتحقيقه إيرادات تجاوزت 29 مليون جنيه.

مسلسلات إذاعية

شارك أيضًا في بعض المسلسلات الإذاعية مثل: صلاح الخير، ويا خميس يا جمعة، واطلبيني من بابا، ويا أنا يا أنتي، وعايش بطولة، وجرى إيه يا عمر، وزكي لاكي، وأزمة نفسية، واحنا صغيرين اوي يا ماندو، ومين معايا.

وكان آخر أعماله مسلسل “لف وإرجع تاني ” عام 2020، مسلسل “الاختيار 2: رجال الظل ” عام 2021.

جوائز حلمي

حصد أحمد حلمي خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الجوائز نذكر منها: جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق الدولي، وجائزة أحسن ممثل في مهرجان البينيال في باريس، وجائزة أحسن ممثل في المهرجان الكاثوليكي السينمائي، وجائزة أحسن ممثل كوميدي، وأوسكار السينما العربية، وجائزة تكريم في مهرجان المسرح العربي، فضلًا عن جائزة بمهرجان تطوان بالمغرب.