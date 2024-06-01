"ليلة النكد".. 5 من نجوم الأغنية العربية يجتمعون بالكويت ٢٠ يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر الجمهور الكويتي والخليجي تجربة غنائية استثنائية بكل المقايس مع حفل نجوم "ليلة النكد" من إنتاج a music للمنتج أحمد الخالدي وذلك يوم ٢٠ يونيو الجاري في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.

وكعادته حرص الخالدي، على أن يخوض غمار تجربة موسيقية مختلفة عندما بدأ التجهيز للحفل قبل فترة ليتم اتفاقه مع النجوم رامي جمال وحمادة هلال وأحمد بتشان ومسلم وأحمد فريد ليجتمع الخماسي في حفل ساهر ذو طابع مختلف.

وحول هذه الخطوة، قال الخالدي في بيان صحفي: "الحفل يجمع نخبة من النجوم اشكر ثقتهم في شركة a music ونتطلع لأن نقدم للجمهور تجربة غنائية مختلفة ومميزة لاسيما وأننا نقف على أرض صلبة انطلاقا من النجاحات السابقة".

وأضاف الخالدي: "الحفل سوف يزخر بالعديد من المفاجآت وثمة برنامج متنوع ومميز لنجوم الأمسية ونتطلع لأن نكون عند ثقة جمهورنا في الكويت ".

وأختتم، بأن a music لديها نهج واضح وخطة مدروسة في مجال الإنتاج فضلا عن مشروع فني ضخم سيتم الكشف عنه لاحقا يهدف من خلاله إلى تغطية جميع الأنشطة الفنية بالكويت سوف يكشف عنه لاحقا.