منشور غامض من نيللي كريم بعد طلاقها من هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة نيللي كريم عن خبر انفصالها من زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد زواج دام قرابة عامين ونصف.

وقامت "نيللي" بنشر عدد من العبارات الفلسفية الغامضة والرسائل الغامضة عقب إعلانها الانفصال.

ونشرت "نيللي" صورة جديد عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وتصدرته عبارة فلسفية تضمنت الآتي: "بعض الأوقات، تجد نفس في وسط اللا شئ، وبعض الأوقات في وسط اللا شيء تجد نفسك".

تزوجت نيللي كريم لاعب الاسكواش هشام عاشور في أغسطس عام 2021 في حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وطاردتهما العديد من شائعات الانفصال خلال هذه الفترة، كان منها شائعة انفصالهما بشهر سبتمبر عام 2022، وسط اختفاء "هشام عاشور" عن "السوشيال ميديا" وسط تفسيرات البعض من جمهور "نيللي" عن انفصالهما في هدوء.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم بمسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن نيللي كريم تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم، وفيلم "هابي بيرث داي".

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