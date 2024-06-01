تهديدات روسية لجورج كلوني وزوجته لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تلقت مؤسسة الممثل الأمريكي جورج كلوني التي تدعى "مؤسسة كلوني للعدالة" تهديدات من قبل رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف بعدما طالبت المؤسسة بالقبض على الصحفيين الروس الذين يقومون بتغطية الأحداث في أوكرانيا.

وخرج "ميدفيديف" عن صمته في تصريحات صحفية وفقًأ لـ "وكالة أنباء نوفوستيا الروسية" وأكد أن محاولات مؤسسة "كلوني" لاعتقال الصحفيين الروس لن تنجح ولن تفلح وعلق: "قرر ممثل عديم الموهبة يدعى جورج كلوني، استخدام مؤسسته لتعقب وملاحقة الصحفيين الروس في جميع أنحاء العالم، ولكن هذه الجهود ستهدر دون جودى، سيجده صحفيونا المحترفون أولا، وسيتحدثون مع عن (من الغسق حتى الفجر)"، وجملة من الغسق حتى الفجر هي إشارة لفيلم شارك ببطولته جورج كلوني عام 1996 من إخراج كوينتن ترانتينو.

وكشفت مؤسسة "كلوني للعدالة" عن محاولات مع الاتحاد الأوروبي لبدء محاكمات جنائية ضد صحفيين روس بتهمة الدعاية الحربية، إلى جانب إجراءات مماثلة ضد جميع العاملين في وسائل الإعلام الروسية.

ومؤسسة كلوني للعدالة أسست على يد الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني عام 2016 وتختص المؤسسة بمراقبة المحاكمات التي يمكن أن يحدث بها انتهاكات دولية، وتعمل المؤسسة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأمريكيين.

وكان لأمل كلوني تصريحات خلال أحد اللقاءات التلفزيونية وعلقت: "يتم استغلال المحاكم في أنحاء العالم كأداة للقمع، وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم، ستسلط مراقبة المحاكمات الضوء على هذه الانتهاكات".

يذكر أن جورج كلوني يتعاون مع الممثل الأمريكي براد بيت بفيلم جديد بعنوان "Wolfs" والمقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

"الفرح راح يعود".. محمد رمضان يعلن نفاذ تذاكر حفله في بيروت