بالصور- ياسمين صبري على شواطئ موناكو الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ياسمين صبري الاستمتاع بعطلتها الصيفية وذلك خلال تواجدها في مدينة موناكو الفرنسية.

ونشرت "ياسمين" صور ومقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة خطفت بها الأنظار وهي تستمتع بوقتها على شواطئ موناكو وعلقت: "حب كبير".

وخضعت "ياسمين" لعدد من جلسات التصوير خلال رحلتها في موناكو وظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الأنيقة التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان السبب وراء تواجد "ياسمين صبري" في موناكو هو حضورها فعاليات أحد سباقات سيارات الـ "فورمولا 1".

وكانت آخر مشاركات "ياسمين صبري" بمسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

وكشف المخرج بيتر ميمي بشهر أبريل من العام الماضي عن مشروع جديد لأول مرة مع "ياسمين" ونشر صورة برفقتها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق "دليلة" وهي أول سوبر هيرو مصرية ضمن سلسلة أفلام مستضعفين سيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.