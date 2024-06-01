طه دسوقي بالكوفية الفلسطينية وتكريم خاص للموسيقار هاني شنودة في كأس إنرجي للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز مسلسل حالة خاصة بجائزة (الأوف سيزون- خارج الموسم) بتصويت الجمهور في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، كما حصل بطل المسلسل الفنان طه دسوقي على جائزة التميز.

وظهر طه دسوقي بالكوفية الفلسطينية خلال تسلمه الجائزة في الحفل الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

كما تم تكريم الموسيقار هاني شنودة بجائزة التميز عن نفس المسلسل، وقال في كلمته: "كنت فاكر إن الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين وأحضر العمل ده لان إحنا كنا فرقة بتعمل أغاني بجد".

ومن جانبه، قال وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة راديو إنرجي، إن القوى الناعمة المصرية كانت ولازالت من أهم القوى على مستوى الوطن العربي.

وقال وليد مصطفى: "شرف لينا إننا في مصر يوجد لدينا هذا الكم الكبير من التنوع الدرامي وهذا الانتاج الكبير وبهذه الجودة"، وتابع: "رغم صعوبات الإنتاج لتقديم منتج يليق بالمشاهد المصري والعربي مازال المنتج المصري هو الأفضل على مستوى الوطن العربي".

وأكمل: "هذا ليس حفل بل تكريم خاص لأنه لا يصح الاحتفال في ظل ظروف ما تمر به فلسطين عيب علينا ولكننا نكرم مجهود الجميع سنظل ندعم القضية الفلسطينية".

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت ما بين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 ملايين صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة طه دسوقي، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، الطفل أدهم النحاس.

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .