مي عمر وهدى الإتربي وشيكو.. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز إنرجي للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضر عدد كبير من الفنانين حفل توزيع جوائز النسخة الثامنة من كأس إنرجي للدراما الذي أقيم أمس الجمعة ٣١ مايو بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة وطه دسوقي وأحمد غزي وأحمد عبدالوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي وشيكو، أنور عبدالمغيث، أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، وغيرهم.

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت ما بين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 ملايين صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .