‎إسعاد يونس تقدم جوائز أبطال "كامل العدد+١" في حفل كأس إنرجي للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة حضور المنتجة والفنانة إسعاد يونس.

وحرصت إسعاد يونس على تقديم جوائز الأفضل لأبطال مسلسل كامل العدد +١.

وكانت عايدة سعودي رئيس راديو إنرجي ٩٢.١ قالت إن هذا الموسم كان صعب والتحدي كان كبير بسبب مسلسلات النصف الأول والثاني من رمضان وبسبب كثرة المسلسلات التي تم تقديمها.

وتابعت في كلمتها خلال الحفل أن تصويت الجمهور لاختيار الأفضل وصل لأكثر من ٤ ملايين صوت من قبل الجمهور بجانب تصويت لجنة التحكيم.

ووجهت عايدة سعودي التحية لكافة النجوم الذين حرصوا على الحضور قائلة: "وجودكم دليل على ثقتكم في الراديو وفي نتائج كأس إنرجي للدراما".

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت ما بين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 ملايين صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .