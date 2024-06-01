شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يفاجئ جمهور مهرجان روتردام للفيلم العربى بحضوره على "عجلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم المصري أحمد حلمي، جمهور مهرجان روتردام للفيلم العربي، بحضوره ندوته بالمهرجان وهو يستقل "عجلة" مثل الشعب الهولندي، حيث يرتادون الشوارع بركبوهم الدراجات.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ24 النجم أحمد حلمى في حفل ختام المهرجان غدًا الأحد.

وتألق "حلمي" منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني"

وحصد الفنان أحمد حلمي العديد من الجوائز حيث حصل على جائزه المهرجان القومى للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائى عن فيلم "سهر الليالى"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور أعوام 2007 و2008 و2009 المقامة من شبكة قنوات Art عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما حصل على جوائز استفتاء الجمهور من إذاعة نجوم إف إم عامي 2007 و2008 عن فيلمي "كده رضا"، و"آسف على الإزعاج" وكذلك جوائز استفتاء الجمهور من مجلة ديرجيست أعوام 2007 و2008 و2009 عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج"، كما تم تكريمه من مهرجان المسرح العربي.



احمد حلمي بهولندا



النجم احمد حلمي



النجم احمد حلمي فى هولندا



الفنان احمد حلمي فى هولندا



احمد حلمي يقود دراجة فى هولندا