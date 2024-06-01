شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي من مهرجان روتردام يكشف تفاصيل شخصية عباس حرشة أول دور في حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا، بدورته الـ24، ندوة للنجم المصري أحمد حلمي، بمناسبة تكريمه غدًا في ختام المهرجان، وذلك بحضور بشرى وهشام ماجد، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والمنتج المصري معتز عبد الوهاب والمخرج المصري الدكتور محمد غزالة وفاطمة النوالي رئيس مهرجان كازبلانكا، ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة وحسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان لسينما المرأة، وروش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للسينما العربية.



احمد حلمى

وقال أحمد حلمي في بداية الندوة إن علاقته بمهرجان روتردام للفيلم العربي علاقة ممتدة منذ عرض فيلم سهر الليالي ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدًا أنه سعيد بالمهرجان ولا يستطيع التأخر عن تلبية دعوة المهرجان بالحضور وبالتكريم.

وعن بداياته قال أحمد حلمي إنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان يدرس الديكور، ولم يكن في تفكيره أن يصبح ممثلاً.

وحكى أحمد حلمي أنه كان هناك عرض مسرحي يقوم بعمل الديكورات للعرض، وكان وقتها مخرج المسرحية هو الفنان محمد سعد ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في أكاديمية الفنون، ووقتها محمد سعد قال للدكتور سميرة محسن المشرفة علي المهرجان وقتها إن هناك دورا ناقصا يحتاج لتسكين ممثل ولا يوجد أحد يلعبه في مسرحية الرجل الذي أكل الوزة.

وهو عرض سياسي ساخر والدور كان لشخص مجنون يدعى عباس حرشة.

وأكمل حلمي أنه تفاجأ بالدكتورة سميرة محسن تطلب من محمد سعد تسكينه في الدور، وعندما قال لها أنه يعمل بالديكو، قالت له الدور لواحد مجنون وأنت لاسع وهنتنفع.



أحمد حلمى

وأضاف حلمي: "كنت مرعوب أول مرة أمثل وأقف قدام جمهور وقتها حجم الجمهور كان ضخم لشعبية محمد سعد كمخرج وقتها، ومتدربتش علي التمثيل ولا حضرت أي حاجة وقالي محمد سعد وقتها كل ما تنسى جملك الحوارية على المسرح صرخ، والكارثة أني الستارة بتفتح عليا وفعلاً أول ما الستارة فتحت عليا نسيت هقول إيه روحت مصرخ ولما صرخت الجمهور ضحك وارتاحت والتوتر راح وأكملت المسرحية ومن ساعتها بقيت مطلوب في مسرحيات الأكاديمي".

ومن المقرر أن يقوم مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ24 بتكريم النجم أحمد حلمى في حفل ختام المهرجان غدا الأحد.

وتألق "حلمي" منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني"



احمد حلمي

وحصد الفنان أحمد حلمي العديد من الجوائز حيث حصل على جائزه المهرجان القومى للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائى عن فيلم "سهر الليالى"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور أعوام 2007 و2008 و2009 المقامة من شبكة قنوات Art عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما حصل على جوائز استفتاء الجمهور من إذاعة نجوم إف إم عامي 2007 و2008 عن فيلمي "كده رضا"، و"آسف على الإزعاج" وكذلك جوائز استفتاء الجمهور من مجلة ديرجيست أعوام 2007 و2008 و2009 عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج"، كما تم تكريمه من مهرجان المسرح العربي